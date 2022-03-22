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22 марта, 12:48

"Спартак" выступил против расширения РПЛ до 18 команд

В клубе также направили ряд мер поддержки команд в адрес главы лиги Ашота Хачатурянца.

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором выступил против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

"ФК "Спартак-Москва" возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путём установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона 2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон 2022/23", — говорится в заявлении клуба.

Кроме того, красно-белые опубликовали целый ряд предложений по поддержке российских клубов в условиях кризиса. Список они направили главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу. Среди прочего "Спартак" предлагает смягчить ряд критериев лицензирования клубов, установить лимиты по вознаграждению посредникам, а также регулировать размер зарплат и бонусов с игроками.

Глава РПЛ заявил, что некоторые клубы лиги могут не доиграть текущий сезон

Глава РПЛ заявил, что некоторые клубы лиги могут не доиграть текущий сезон

Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ проголосовали за расширение числа участников турнира до 18 команд начиная со следующего сезона. Соответствующее решение может быть принято завтра на собрании РФС.

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ФК "Спартак-Москва"

Шамиль Гаджиев

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