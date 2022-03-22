"Спартак" выступил против расширения РПЛ до 18 команд

Московский "Спартак" на своём официальном сайте опубликовал заявление, в котором выступил против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.

"ФК "Спартак-Москва" возражает против фактического расширения РПЛ до 18 команд путём установления моратория на ротацию участников чемпионата по итогам сезона 2021/22 в части выбытия в ФНЛ, но с сохранением права команд, занявших первое или второе место по итогам первенства ФНЛ, на включение в состав участников РПЛ на сезон 2022/23", — говорится в заявлении клуба.

Кроме того, красно-белые опубликовали целый ряд предложений по поддержке российских клубов в условиях кризиса. Список они направили главе РПЛ Ашоту Хачатурянцу. Среди прочего "Спартак" предлагает смягчить ряд критериев лицензирования клубов, установить лимиты по вознаграждению посредникам, а также регулировать размер зарплат и бонусов с игроками.