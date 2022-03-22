Дмитрий Гоблин Пучков назвал "сигналом западным партнёрам" применение "Кинжала" ВС РФ

Почему мощь гиперзвуковой ракеты решили продемонстрировать именно 18 марта, спустя три недели с начала спецоперации, публицист назвал загадкой.

Публицист и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировал применение на Украине Вооружёнными силами России авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

"Это сигнал нашим западным партнёрам: вот, у нас такое есть. И всем совершенно понятно, кто причастен, что она не только бомбу может нести. Она может нести ядерный заряд. Британские журналисты немедленно посчитали, что она от Крыма до Лондона долетит за пять минут. Это прекрасно. Тоже несколько меняет расклад", — заявил он.

Почему мощь "Кинжала" решили продемонстрировать именно 18 марта, спустя три недели с начала спецоперации, Пучков назвал "загадкой". Он объяснил это тем, что военные "никому ничего не докладывают". Кроме того, публицист отметил, что ВСУ так и не показали, что там произошло, "значит, всё получилось как надо".