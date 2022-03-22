Глава КТК Горбань: Ещё один ВПУ из-за повреждений может быть выведен из эксплуатации

Глава КТК Геннадий Горбань сообщил, что ещё один ВПУ из-за повреждений может быть выведен из эксплуатации. Видео © LIFE

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) может вывести из эксплуатации ещё одно выносное причальное устройство (ВПУ) на морском терминале под Новороссийском для проведения ремонта. Об этом сообщил гендиректор компании Николай Горбань. Причём, по его словам, минимальный срок ремонта одного ВПУ может составить три недели.

"На данный момент обследование закончено. По ВПУ-2 есть серьёзные проблемы, аналогичные ВПУ-3. Поэтому ВПУ-2, скорее всего, будет выведен из эксплуатации, что повлечёт за собой необходимость проведения корректирующих мероприятий по замене шлангов, которые пострадали в результате аномальных штормов", — сказал Горбань в беседе с журналистами.

Глава КТК подчеркнул, что в таком случае предприятие не сможет справиться с заявками грузоотправителей на прокачку нефти и будет вынуждено объявить о сокращении транспортировки. По словам Горбаня, отгрузка чёрного золота с терминала снизится как минимум в два раза.

"Принимая соответствующие меры, мы, конечно, исключаем риск попадания нефти в Чёрное море. Мы не можем допустить малейшую каплю", — добавил он.

КТК — крупнейший международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана, а также ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяжённостью более 1,5 тыс. км.