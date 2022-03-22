Народная милиция ДНР: Войска полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

На данный момент специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные "украинскими оккупантами во время позорного бегства".

Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем. Такое заявление опубликовано в телеграм-канале Народной милиции республики.

"На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ. Военнослужащие Донецкой Народной Республики захватили четыре танка, две бронированные машины, два комплекта связи тактического звена Harris", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные "украинскими оккупантами во время позорного бегства".

Ранее в ДНР сообщили об освобождении почти половины Мариуполя. При этом Вооружённые силы Украины в ходе боёв за город несут тяжёлые потери, однако жертвы есть и со стороны Донецкой Народной Республики.