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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 17:56
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Народная милиция ДНР: Войска полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

На данный момент специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные "украинскими оккупантами во время позорного бегства".

Войска ДНР полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем. Такое заявление опубликовано в телеграм-канале Народной милиции республики.

"На мариупольском направлении полностью денацифицирована 36-я бригада морской пехоты ВСУ. Военнослужащие Донецкой Народной Республики захватили четыре танка, две бронированные машины, два комплекта связи тактического звена Harris", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты изучают документы и секретные носители информации, брошенные "украинскими оккупантами во время позорного бегства".

RT снял с коптера Мариуполь, который ВС РФ освобождают от националистов
RT снял с коптера Мариуполь, который ВС РФ освобождают от националистов

Ранее в ДНР сообщили об освобождении почти половины Мариуполя. При этом Вооружённые силы Украины в ходе боёв за город несут тяжёлые потери, однако жертвы есть и со стороны Донецкой Народной Республики.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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ТАСС / Александр Река

Никита Осипов
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