Салливан: США не намерены закрывать посольство в Москве

Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что Америка не намерена закрывать своё посольство в Москве. Об этом он сказал в интервью "Новой газете".

"Я сразу хочу сказать, что у Соединённых Штатов нет намерений закрывать посольство в Москве, а президент Байден не имеет намерений отзывать меня в качестве посла. И я прекрасно знаю из бесед с президентом и с госсекретарём Энтони Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России", — сказал Салливан.

При этом он отметил, что Вашингтон "видел знаки со стороны российского руководства", которые указывают на то, что "дипломатические отношения могут быть прекращены". В качестве примера посол привёл заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что возможно "закрыть посольства на замок и смотреть друг на друга в бинокль и через прицелы". Салливан отметил, что "осторожное и внимательное планирование" требует того, чтобы США были готовы к разрыву дипотношений. При этом он подчеркнул, что Вашингтон этого не хочет.