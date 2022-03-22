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22 марта, 17:36

"Свободная касса!": Первые сотрудники "Макдоналдса" в РФ рассказали, чему их научила работа в компании

Они отметили, что деятельность была интенсивной, однако это было полезным опытом. Кроме этого, они вспомнили, что в последний день обучения будущие сотрудники смогли попробовать продукцию организации.

Первые сотрудники "Макдоналдса" рассказали, чему научила работа в компании. Видео © Telegram / Mash

Первые сотрудники российского "Макдоналдса" поделились своим опытом работы в компании. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash. В частности, в ролике мужчины рассказали о том, чему их научила работа в организации быстрого питания.

"Ну это лучшее время в моей жизни, я бы сказал. Во-первых, я был молодой. Во-вторых, там классные люди работали. В-третьих, это дало мне на всю жизнь школу, там учат работать в первую очередь и не бездельничать", — сказал Александр, который проработал в "Макдоналдсе" с 1990 по 2000 год, отмечая, что работа была интенсивной.

Он добавил, что на собеседовании стеснительных людей пытались отсеять. Так, кандидатам давали задание — встать на стул и закричать "свободная касса", с чем Александр успешно справился.

А Валентин, который проработал в компании с 1989 по 1997 год, вспомнил о том, как увидел объявление о наборе сотрудников в "Московском комсомольце". По словам мужчины, его "прельстили" полтора рубля в час и удобный график работы. Он также рассказал, что в последний день обучения будущие сотрудники смогли попробовать продукцию "Макдоналдса".

Более 10 московских ресторанов McDonald's продолжают работать по франшизе

Более 10 московских ресторанов McDonald's продолжают работать по франшизе

Ранее Лайф писал, что рестораны "Макдоналдс" закрылись в Москве и Петербурге, но продолжают работать в Сибири. Корпорация планирует содержать законсервированное ядро в России на отчисления своих региональных партнёров.

Обложка ©

Telegram / Mash

Никита Осипов

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