"Свободная касса!": Первые сотрудники "Макдоналдса" в РФ рассказали, чему их научила работа в компании
Они отметили, что деятельность была интенсивной, однако это было полезным опытом. Кроме этого, они вспомнили, что в последний день обучения будущие сотрудники смогли попробовать продукцию организации.
Первые сотрудники "Макдоналдса" рассказали, чему научила работа в компании. Видео © Telegram / Mash
Первые сотрудники российского "Макдоналдса" поделились своим опытом работы в компании. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash. В частности, в ролике мужчины рассказали о том, чему их научила работа в организации быстрого питания.
"Ну это лучшее время в моей жизни, я бы сказал. Во-первых, я был молодой. Во-вторых, там классные люди работали. В-третьих, это дало мне на всю жизнь школу, там учат работать в первую очередь и не бездельничать", — сказал Александр, который проработал в "Макдоналдсе" с 1990 по 2000 год, отмечая, что работа была интенсивной.
Он добавил, что на собеседовании стеснительных людей пытались отсеять. Так, кандидатам давали задание — встать на стул и закричать "свободная касса", с чем Александр успешно справился.
А Валентин, который проработал в компании с 1989 по 1997 год, вспомнил о том, как увидел объявление о наборе сотрудников в "Московском комсомольце". По словам мужчины, его "прельстили" полтора рубля в час и удобный график работы. Он также рассказал, что в последний день обучения будущие сотрудники смогли попробовать продукцию "Макдоналдса".
Ранее Лайф писал, что рестораны "Макдоналдс" закрылись в Москве и Петербурге, но продолжают работать в Сибири. Корпорация планирует содержать законсервированное ядро в России на отчисления своих региональных партнёров.
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Telegram / Mash