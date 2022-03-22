"Свободная касса!": Первые сотрудники "Макдоналдса" в РФ рассказали, чему их научила работа в компании

Первые сотрудники "Макдоналдса" рассказали, чему научила работа в компании. Видео © Telegram / Mash

Первые сотрудники российского "Макдоналдса" поделились своим опытом работы в компании. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Mash. В частности, в ролике мужчины рассказали о том, чему их научила работа в организации быстрого питания.

"Ну это лучшее время в моей жизни, я бы сказал. Во-первых, я был молодой. Во-вторых, там классные люди работали. В-третьих, это дало мне на всю жизнь школу, там учат работать в первую очередь и не бездельничать", — сказал Александр, который проработал в "Макдоналдсе" с 1990 по 2000 год, отмечая, что работа была интенсивной.

Он добавил, что на собеседовании стеснительных людей пытались отсеять. Так, кандидатам давали задание — встать на стул и закричать "свободная касса", с чем Александр успешно справился.

А Валентин, который проработал в компании с 1989 по 1997 год, вспомнил о том, как увидел объявление о наборе сотрудников в "Московском комсомольце". По словам мужчины, его "прельстили" полтора рубля в час и удобный график работы. Он также рассказал, что в последний день обучения будущие сотрудники смогли попробовать продукцию "Макдоналдса".