КГБ Белорусcии: Задержанный журналист Ивашин работал на украинскую разведку

Белорусский журналист Денис Ивашин, который был задержан в Гродно 12 марта 2021 года, работал на украинскую разведку. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на КГБ Белоруссии.

"Украинская сторона, глубоко изучив личность Дениса Ивашина, всячески его стимулировала, используя как материальное вознаграждение, так и иного рода поощрения", — сказали в ведомстве.

Сообщается, что, например, за активное участие в информационных акциях Ивашина наградили грамотой заместителя министра обороны Украины Игоря Долгова, а национальная комиссия по вопросам "закордонных украинцев" выдала ему свидетельство заграничного гражданина Незалежной. Кроме того, по данным КГБ, на счёт журналиста поступали доллары США. При этом отмечается, что даже поверхностная проверка показала высокий уровень "конспирации сопредельной стороны в работе со своими закордонными источниками".

Задержали Ивашина 12 марта 2021 года в городе Гродно. Изначально ему вменяли вмешательство в деятельность сотрудников МВД, позже его обвинили в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.