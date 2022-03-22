ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 16:55
8935

СК завёл дело против Александра Невзорова по статье о фейках о действиях ВС РФ

Правоохранителей заинтересовали публикации журналиста в соцсетях, где он обсуждал обстрел родильного дома в Мариуполе. Сейчас устанавливается его местонахождение.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении известного журналиста Александра Невзорова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ")", — говорится в сообщении.


Полянский рассказал о модели, снятой для фейка об обстреле роддома в Мариуполе
Полянский рассказал о модели, снятой для фейка об обстреле роддома в Мариуполе

Следствие заинтересовала публикация журналиста от 9 марта в "Инстаграме"*, а также видеоролик от 19 марта на YouTube, где он обсуждал обстрел родильного дома в Мариуполе. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение Невзорова.

Ранее Лайф сообщал, что СК завёл дела против украинского врача и журналистки за призывы к насилию над военными РФ. Речь идёт о главе "Мобильного госпиталя" Геннадии Друзенко и телеведущей Наталье Мосейчук. Уточняется, что после сбора необходимых сведений они будут объявлены в международный розыск.

* Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

BannerImage

Следственный комитет России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Александр Невзоров
  • СК РФ
  • фейки
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar