СК завёл дело против Александра Невзорова по статье о фейках о действиях ВС РФ

Правоохранителей заинтересовали публикации журналиста в соцсетях, где он обсуждал обстрел родильного дома в Мариуполе. Сейчас устанавливается его местонахождение.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении известного журналиста Александра Невзорова. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ")", — говорится в сообщении.



Следствие заинтересовала публикация журналиста от 9 марта в "Инстаграме"*, а также видеоролик от 19 марта на YouTube, где он обсуждал обстрел родильного дома в Мариуполе. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение Невзорова.

Ранее Лайф сообщал, что СК завёл дела против украинского врача и журналистки за призывы к насилию над военными РФ. Речь идёт о главе "Мобильного госпиталя" Геннадии Друзенко и телеведущей Наталье Мосейчук. Уточняется, что после сбора необходимых сведений они будут объявлены в международный розыск.