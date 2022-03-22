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22 марта, 16:36

Путин выразил соболезнования родным и близким режиссёра Виталия Мельникова

По словам главы государства, замечательные работы выдающегося кинодеятеля навсегда останутся не только в сердцах его семьи, друзей и коллег, но и в истории отечественного кинематографа.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким известного российского режиссёра и сценариста Виталия Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Народный артист России Виталий Мельников был ярким, неординарным, разносторонне одарённым человеком и настоящим Мастером", — говорится в телеграмме.

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По словам главы государства, замечательные работы Мельникова навсегда останутся не только в сердцах его семьи, друзей и коллег, но и в истории отечественного кинематографа.

Напомним, Виталий Мельников скончался 21 марта в возрасте 93 лет в Санкт-Петербурге. На его счету такие фильмы, как "Начальник Чукотки", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Бедный, бедный Павел" и многие другие.

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ТАСС / Фёдор Савинцев

Наталья Исакова

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