Байдену предложили посетить Хиросиму и Нагасаки
Глава МИД Японии подчеркнул важность "правильного понимания международным сообществом фактической ситуации вокруг ядерных бомбардировок как первого шага в сторону ядерного разоружения".
Мэры японских городов Хиросима и Нагасаки, которые стали целью атомной бомбардировки США во времена Второй мировой войны, пригласили американского лидера Джо Байдена посетить пострадавшие от атаки регионы в ходе его ожидаемого визита в страну. Об этом сообщает МИД Японии.
"Мэр Хиросимы Мацуи и мэр Нагасаки Тануэ передали главе МИД Японии Хаяси прошение о визите президента США Джо Байдена в регионы, пострадавшие при атомных бомбардировках", — говорится в сообщении.
В свою очередь, министр иностранных дел Японии подчеркнул важность "правильного понимания международным сообществом фактической ситуации вокруг ядерных бомбардировок как первого шага в сторону ядерного разоружения".
Визит Байдена в Страну восходящего солнца может состояться в мае 2022 года во время саммита лидеров стран QUAD, объединяющего также Индию и Австралию.
Ранее экс-посол Панов рассказал, что Япония сменит курс на Запад после отказа РФ от переговоров. Изначально экс-премьер Синдзо Абэ пытался построить хорошие отношения Токио и Москвы, но попытки результатов не дали. Россия уже два года не имеет политконтактов с Японией.
Shutterstock