МВФ: Россия обладает валютными средствами для обслуживания внешнего долга

Несмотря на западные санкции Россия успешно выполняет свои обязательства по внешнему долгу с помощью валютных средств. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

"Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У неё имеются нужные [для этого] доллары", — подчеркнула специалист в ходе семинара еженедельника "Форин полиси", отвечая на вопросы о возможности дефолта в России.

При этом в МВФ полагают, что экономика Украины может сократиться на треть в результате происходящих событий.