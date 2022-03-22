МВФ: Россия обладает валютными средствами для обслуживания внешнего долга
При этом в организации полагают, что экономика Украины может сократиться на треть в результате происходящих событий.
Несмотря на западные санкции Россия успешно выполняет свои обязательства по внешнему долгу с помощью валютных средств. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.
"Россия до сих пор своевременно осуществляла свои выплаты по долгу. У неё имеются нужные [для этого] доллары", — подчеркнула специалист в ходе семинара еженедельника "Форин полиси", отвечая на вопросы о возможности дефолта в России.
При этом в МВФ полагают, что экономика Украины может сократиться на треть в результате происходящих событий.
Ранее Лайф сообщал, что Минфин РФ исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Как уточняется, средства от Москвы в общей сумме 117,2 миллиона долларов были получены платёжным агентом.
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