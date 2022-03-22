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Опубликовано 22 марта 2022, 16:14

СБ ООН рассмотрит инциденты с использованием химикатов на Украине

Обсуждение пройдёт сегодня в ходе консультаций в разделе "Разное", сообщили в российском постоянном представительстве при всемирной организации.

Совет Безопасности ООН рассмотрит инциденты, связанные с использованием химикатов на Украине. Об этом сообщили в российском постоянном представительстве при всемирной организации.

"Сегодня СБ ООН в ходе консультаций в разделе "Разное" обсудит ситуацию с химинцидентами на Украине", — отметили в миссии.

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Ранее Байден заявил, что биологического и химического оружия США в Европе нет. Американский лидер отметил, что российские власти якобы сами "изучают возможность использования" этих двух видов вооружения.

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Getty Images / Liao Pan / China News Service

Григорий Воронцов
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