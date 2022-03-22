СБ ООН рассмотрит инциденты с использованием химикатов на Украине

Обсуждение пройдёт сегодня в ходе консультаций в разделе "Разное", сообщили в российском постоянном представительстве при всемирной организации.

Совет Безопасности ООН рассмотрит инциденты, связанные с использованием химикатов на Украине. Об этом сообщили в российском постоянном представительстве при всемирной организации.

"Сегодня СБ ООН в ходе консультаций в разделе "Разное" обсудит ситуацию с химинцидентами на Украине", — отметили в миссии.