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22 марта, 16:01

Минобороны РФ: "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М"

Отмечается, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М", который принят на управление наземными средствами ВКС РФ. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

"Космический аппарат "Меридиан-М" в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полёта", — сказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

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Ранее Лайф писал, что ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан-М" стартовала с Плесецка. Запуск состоялся с пусковой установки № 3 площадки № 43 государственного испытательного космодрома боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил РФ.

Обложка ©

Pexels

Никита Осипов

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