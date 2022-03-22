Минобороны РФ: "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М"

Разгонный блок "Фрегат" успешно вывел на орбиту российский спутник связи "Меридиан-М", который принят на управление наземными средствами ВКС РФ. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

"Космический аппарат "Меридиан-М" в расчётное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полёта", — сказали в пресс-службе оборонного ведомства.

Отмечается, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.