Дизайнер Маша Цигаль дала совет, как найти хорошие вещи в секонд-хенде
Модельер вспомнила, как в юности сама покупала одежду в таких магазинах. По её словам, тогда молодёжи всё же удавалось красиво одеваться.
У современной молодёжи особой популярностью пользуются секонд-хенды, как это было и в советское время. Об этом сообщила известный дизайнер одежды Мария Цигаль. В беседе с изданием "ФедералПресс" она вспомнила свой опыт, когда хотелось модно одеваться в условиях скудного ассортимента.
"Современное поколение молодых ребят, девушек одеваются в секонд-хендах, так, как было на заре моей юности. Я выросла хотя и в Москве, но в СССР. Вещей было немного, а все хотели аутентично и необычно одеваться, поэтому мы искали вещи на блошиных рынках и в секонд-хендах и очень красиво одевались", — отметила Цигаль.
Она не исключает, что теперь блошиные рынки и секонд-хенды с одеждой станут популярнее, поскольку зарубежные компании, которые приостановили свою деятельность в РФ, если и вернутся обратно, то завысят цены. Чтобы выглядеть стильно, дизайнер советует находить аутентичные вещи известных брендов, а не старую дешёвую одежду. Также всегда следует обращать внимание на качество материалов, добавила эксперт.
Лайф напоминает, в связи с проведением "Операции Z", о которой объявил президент России Владимир Путин, многие страны ввели санкции в отношении РФ. Западные компании стали прекращать работу в России. Среди них британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS, розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M), испанская компания по дизайну и производству одежды Mango и американский производитель Levi Strauss & Co. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.
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