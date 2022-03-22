Дизайнер Маша Цигаль дала совет, как найти хорошие вещи в секонд-хенде

У современной молодёжи особой популярностью пользуются секонд-хенды, как это было и в советское время. Об этом сообщила известный дизайнер одежды Мария Цигаль. В беседе с изданием "ФедералПресс" она вспомнила свой опыт, когда хотелось модно одеваться в условиях скудного ассортимента.

"Современное поколение молодых ребят, девушек одеваются в секонд-хендах, так, как было на заре моей юности. Я выросла хотя и в Москве, но в СССР. Вещей было немного, а все хотели аутентично и необычно одеваться, поэтому мы искали вещи на блошиных рынках и в секонд-хендах и очень красиво одевались", — отметила Цигаль.