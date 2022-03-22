Подавший в суд на IKEA бизнесмен из Петербурга планирует создать мебельную компанию "ИДЕЯ"

Заявка на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ". Фото © LIFE

В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака "ИДЕЯ" от петербургского бизнесмена Константина Куккоева, ранее потребовавшего от компании IKEA квадриллион рублей. Новая эмблема является аналогом логотипа шведского производителя. Бизнесмен рассказал Лайфу, почему решил назвать бренд именно так.

"Решил так назвать ("ИДЕЯ". — Прим. Лайфа), потому что тут мелькало это в виде шутки относительно недавно. "Макдональдс" — "Дядя Ваня", "Икея" — "Идея", — сказал Куккоев.

Он добавил, что полученные от выигрыша в суде с IKEA деньги потратит на развитие своего производства. Организовать новый бизнес его побудила высокая стоимость мебельных "аналогов российского производства". Отметим, что заявка в Роспатент поступила от компании "Люксорта-сервис", которая занимается дизайном и ремонтом квартир. Куккоев является её директором.

Ранее Лайф писал, что петербургский бизнесмен требует от IKEA выплатить ему квадриллион рублей. По его мнению, компания нарушила свои обязательства перед российскими клиентами, которые покупали там мебель не только для дома, но и для коммерческих целей.