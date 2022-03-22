Автоэксперт Киреенко дал пять советов по выбору летней резины

На фоне временного прекращения поставок шин зарубежных производителей в Россию автовладельцам придётся заменять привычные Michelin, Bridgestone и Continental отечественными аналогами. О том, как правильно подобрать хорошую летнюю резину, рассказал в беседе с "Тульской службой новостей" владелец одного из автосервисов Николай Киреенко.

В первую очередь необходимо знать размер шин. Информацию можно найти в инструкции или на табличке в машине, которая в большинстве случаев расположена в проёме водительской двери или на лючке бензобака. В ней указано давление в шинах при разной нагрузке, а также может содержаться информация сразу о нескольких допустимых размерах колёс, однако для их установки необходима замена дисков. Киреенко советует придерживаться того размера, который допущен заводом-производителем.

Также шины необходимо выбирать исходя из вида автомобиля, качества дорог, так как резина бывает разной. Так, на седаны и хетчбэки, передвигающиеся по плохим дорогам, можно поставить SUV (спортивно-утилитарный автомобиль) шины, а на кроссовер, который ездит по городским дорогам, — легковую резину.

Также стоит обратить внимание и на рисунок протектора. Он может быть симметричный, направленный и асимметричный. Первый тип вполне доступен по цене, однако для него характерны высокий уровень шума и не самое лучшее сцепление с дорогой. Направленный лучше отводит воду из пятна контакта и чуть тише симметричного. Специалист отметил, что самые тихие и управляемые шины имеют именно асимметричный рисунок протектора.

Лучше всего выбирать лёгкие шины, они обеспечат экономию бензина, отметил автоэксперт. Также стоит посмотреть отзывы, особенно от водителей такой же марки машины. Это поможет выбрать наиболее качественный и надёжный вариант.