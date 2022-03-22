Вице-премьер Украины Верещук обвинила Венгрию в желании завладеть Закарпатьем

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что сегодня Венгрия занимает пророссийскую позицию в Европе. В частности, она считает, что Будапешту, возможно, очень хочется заполучить "дешёвый российский газ" или украинское Закарпатье.

Как подчеркнула политик, позиция Венгрии, которая не желает поставлять Киеву оружие и вводить против РФ санкции, весьма выгодна Москве. В связи с этим Верещук призвала венгров одуматься и не повторять ошибок Второй мировой, когда страна "сделала неправильный выбор".

"Что это? Хочется дешёвый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжёлое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" — написала она в своём телеграм-канале.