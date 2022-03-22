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22 марта, 16:08
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Вице-премьер Украины Верещук обвинила Венгрию в желании завладеть Закарпатьем

Она также считает, что Будапешт хочет заполучить "дешёвый газ" из РФ. В связи с этим она призвала венгров одуматься и не повторять ошибок Второй мировой, когда страна "сделала неправильный выбор".

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что сегодня Венгрия занимает пророссийскую позицию в Европе. В частности, она считает, что Будапешту, возможно, очень хочется заполучить "дешёвый российский газ" или украинское Закарпатье.

Как подчеркнула политик, позиция Венгрии, которая не желает поставлять Киеву оружие и вводить против РФ санкции, весьма выгодна Москве. В связи с этим Верещук призвала венгров одуматься и не повторять ошибок Второй мировой, когда страна "сделала неправильный выбор".

"Что это? Хочется дешёвый российский газ? Или, может, хочется нашего Закарпатья? А народ Венгрии действительно хочет роль тех, кто пытается ударить нас ножом в спину в тяжёлое время? Ради чего? Ради подачек от россиян?" — написала она в своём телеграм-канале.

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт отказывается от поставок оружия и войск на Украину

Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт отказывается от поставок оружия и войск на Украину

Ранее Лайф сообщал, что Венгрия повторно отказалась поддерживать энергетические санкции против России. В Будапеште считают, что отказ от российских нефти и газа для страны является красной линией, переступать которую венгерское правительство не планирует.

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Telegram / Ірина Верещук

Наталья Исакова

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