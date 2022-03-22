МО РФ: Высокоточным оружием уничтожены склады ГСМ в Лисичанске и Краматорске
Кроме того, российские ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников, среди них — один "Байрактар ТБ-2".
Вооружённые силы РФ высокоточным оружием уничтожили склады горюче-смазочных материалов ВСУ в Лисичанске и Краматорске, склад ракетно-артиллерийского вооружения в Дружковке, склады с боеприпасами в Надеждинке и Новоалександровке. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
Также, по словам Конашенкова, в рамках "Операции Z" российские средства ПВО сбили в воздухе шесть украинских беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Мерефы Харьковской области.
Всего же с начала операции ВС РФ уничтожили 236 украинских беспилотников, 185 зенитных ракетных комплексов и 1547 танков.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что начало специальной "Операции Z" на Украине нельзя было отменить, ведь у России просто не оставалось выбора. По словам дипломата, Москва достигнет всех поставленных целей в ходе спецоперации, а западным коллегам нужно было воздействовать на Киев для успеха в переговорном процессе.
ТАСС / Терещенко Михаил