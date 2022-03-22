Росздравнадзор: Ажиотажный спрос на лекарства в РФ за неделю снизился на 5–10%

Ажиотажный спрос на лекарственные препараты в России за последнюю неделю снизился на 5–10%. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора.

"На еженедельном рабочем совещании с производителями и дистрибьюторами лекарств в Росздравнадзоре, которое прошло 22 марта, <...> участники фармрынка заявили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на лекарственные средства на 5–10%", — отметили в ведомстве.

Там добавили: все участники совещания подтвердили, что лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, несмотря на рекордный объём продаж препаратов по всей стране.