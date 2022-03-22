Росздравнадзор: Ажиотажный спрос на лекарства в РФ за неделю снизился на 5–10%
В ведомстве добавили, что препараты производятся и поставляются в плановом режиме, несмотря на рекордный объём продаж лекарственных средств по всей стране.
Ажиотажный спрос на лекарственные препараты в России за последнюю неделю снизился на 5–10%. Об этом заявили в пресс-службе Росздравнадзора.
"На еженедельном рабочем совещании с производителями и дистрибьюторами лекарств в Росздравнадзоре, которое прошло 22 марта, <...> участники фармрынка заявили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на лекарственные средства на 5–10%", — отметили в ведомстве.
Там добавили: все участники совещания подтвердили, что лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, несмотря на рекордный объём продаж препаратов по всей стране.
Ранее директор фармкомпании заверил, что дефицита лекарств на рынке РФ не предвидится. Эксперт подчеркнул, что панические настроения по поводу перебоев с поставками и нехваткой препаратов совершенно не оправданны. По его словам, на складах есть большие запасы.
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