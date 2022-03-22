Рособрнадзор перенёс проведение всероссийских проверочных работ в школах на осень

Рособрнадзор перенёс проведение в школах всероссийских проверочных работ с весны на осень из-за рисков распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции CoViD-19 Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 2022 года", — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВПР планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года.

Ранее Лайф писал, что Рособрнадзор не собирается отменять ЕГЭ из-за "Операции Z" на Украине. В ведомстве сообщили о начале работы с субъектами, а также о принятии антикризисных мер, отметив твёрдое ощущение, что экзамен в таких условиях сможет пройти.