Маркетолог Краснов рассказал, какие компании первыми вернутся на рынок РФ

Специалист по маркетингу Сергей Краснов рассказал в интервью "Вечерней Москве", с какими трудностями придётся столкнуться западным компаниям, которые захотят вернуться на российский рынок.

"При возврате им нужно будет понимать, что их место может быть занято. Активная позиция нашего правительства и президента заключается в том, что мы выступаем против жёсткой национализации", — сказал аналитик и отметил, что Россия прекрасно понимает важность наличия на своём рынке всех необходимых товарных предложений.

Конкурентами также останутся и другие западные бренды, которые продолжают работу в стране. Несмотря на прочные ассоциации некоторых товаров с их странами-производителями, потребитель должен быть уверен, что продукт, который больше не доступен, можно заменить. Краснов также считает, что со временем в РФ захотят вернуться все бренды, которые ушли.

"Я думаю, будет возвращение всего автомобильного сектора. Все прекрасно понимают, какая высокая конкуренция существует на этом рынке, никто не захочет её терять", — уверен специалист.

А вот касаемо фастфуда, вряд ли некоторые точки смогут вернуть былую популярность, добавил маркетолог. "Макдоналдс", например, может не успеть, так как власти Москвы планируют развивать внутренние сети быстрого питания.

"В фастфуде одна из самых быстрых на рынке смен лояльности к бренду. Главное, чтобы это было качественно, вкусно и дёшево: свято место пусто не бывает", — уверен Краснов.