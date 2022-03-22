Эксперт по безопасности рассказал, как обнаружить жучок в комнате с помощью смартфона

Узнать о наличии в гостиничном номере или переговорной скрытых камер и жучков можно при помощи почти любого смартфона. Об этом рассказал изданию "Газета.ru" руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Например, на обнаружение в помещении скрытых камер и жучков можно настроить магнитные сенсоры и инфракрасные детекторы, которые есть практически во всех современных телефонах.

"Они позволяют находить проводку внутри полостей стен или мебели, а также визуально обнаруживать характерный блеск объектива скрытой видеокамеры", — объясняет эксперт.

Чтобы обнаружить слежку, пользователю достаточно скачать специальное приложение, которое снимает показатели с датчиков, отметил Бедеров. К их числу относятся Hidden Camera Detector, Metal Sniffer, Fing — Network Tools и другие. Обычно на наличие скрытых записывающих средств проверяются помещения, в которых планируются переговоры и встречи на высоком уровне. Однако, как отметил эксперт, иногда их можно обнаружить и в обычном гостиничном номере.