Эрдоган заявил, что всё ещё поддерживает контакты с Путиным и Зеленским по поводу Украины
Глава Турции подчеркнул, что Анкара с самого начала ситуации вокруг Незалежной заняла ясную позицию, призывая к здравому смыслу и желая, чтобы напряжённость снизилась.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать связь с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу Украины.
"Турция с самого начала кризиса на Украине заняла ясную позицию, мы призываем к здравому смыслу и хотим, чтобы напряжённость снизилась. Мы проводим интенсивные консультации, чтобы этого добиться. Я продолжаю поддерживать контакты с Зеленским и Путиным", — сказал он.
Ранее в Германии объяснили, почему Эрдоган отказался вводить санкции против России. На сегодняшний день Турция остаётся единственной страной – членом НАТО, которая продолжила торговые отношения с Москвой. Как считают аналитики, на решение Анкары повлияло сразу несколько факторов.
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