Эрдоган заявил, что всё ещё поддерживает контакты с Путиным и Зеленским по поводу Украины

Глава Турции подчеркнул, что Анкара с самого начала ситуации вокруг Незалежной заняла ясную позицию, призывая к здравому смыслу и желая, чтобы напряжённость снизилась.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать связь с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу Украины.

"Турция с самого начала кризиса на Украине заняла ясную позицию, мы призываем к здравому смыслу и хотим, чтобы напряжённость снизилась. Мы проводим интенсивные консультации, чтобы этого добиться. Я продолжаю поддерживать контакты с Зеленским и Путиным", — сказал он.