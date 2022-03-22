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22 марта, 16:57

Эрдоган заявил, что всё ещё поддерживает контакты с Путиным и Зеленским по поводу Украины

Глава Турции подчеркнул, что Анкара с самого начала ситуации вокруг Незалежной заняла ясную позицию, призывая к здравому смыслу и желая, чтобы напряжённость снизилась.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжает поддерживать связь с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу Украины.

"Турция с самого начала кризиса на Украине заняла ясную позицию, мы призываем к здравому смыслу и хотим, чтобы напряжённость снизилась. Мы проводим интенсивные консультации, чтобы этого добиться. Я продолжаю поддерживать контакты с Зеленским и Путиным", — сказал он.

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Ранее в Германии объяснили, почему Эрдоган отказался вводить санкции против России. На сегодняшний день Турция остаётся единственной страной – членом НАТО, которая продолжила торговые отношения с Москвой. Как считают аналитики, на решение Анкары повлияло сразу несколько факторов.

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Getty Images / Presidential Press Office via dia images

Григорий Воронцов

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