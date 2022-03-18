Уйти нельзя остаться: Почему "Макдоналдс" затеял оптимизацию бизнеса в России за неделю до "Операции Z" Рестораны "Макдоналдс" закрылись в Москве и Петербурге, но продолжают работать в Сибири. Корпорация планирует содержать законсервированное ядро в России на отчисления своих региональных партнёров. 17 марта, 21:40 Shutterstock

Последний бигмак

14 марта американская корпорация "Макдоналдс" официально приостановила свой бизнес на территории России.

— Мы временно закрываем все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. Неясно, когда они откроются вновь. 62 тысячи российских сотрудников пока продолжат получать зарплату, — сообщил гендиректор головного офиса организации Крис Кемпчински.

Закрытый "Макдоналдс" в Брянске. Фото © Vk

О том, что "Макдоналдс" присоединится к числу компаний, бойкотирующих Россию, стало известно 8 марта. В закусочные за последним бигмаком и соусами устремились перекупщики, которые собирались затем заработать на продукции "Мака".







Однако на следующий день некоторые российские кафе "Макдоналдс" как ни в чём не бывало вновь распахнули двери для посетителей. Российское представительство корпорации прокомментировало ситуацию так:

— Продолжают свою деятельность только те кафе, у которых остались значительные неизрасходованные запасы. Но в итоге вся сеть будет закрыта. Некоторые точки уже закрылись, некоторые закроются в ближайшее время, — объяснила пресс-служба корпорации.

Как выяснил Лайф, не все отечественные кафе "Макдоналдс" подчинятся решению американского головного офиса. Например, сибирские точки вообще не собираются закрываться.

США франшизам не указ

Более 80% отечественных кафе "Макдоналдс" находятся под полным контролем американской корпорации, принадлежат ей и управляются через её дочерние фирмы, зарегистрированные в России. Это ООО "Макдоналдс", ООО "СРП", ООО "ЮРП" и ООО "ДВРП", плюс ЗАО "Москва – Макдоналдс". Их суммарная чистая прибыль достигла почти шести миллиардов рублей по итогам 2020 года, в собственности 29 объектов недвижимости, в аренде — 221.

Менее чем за неделю до начала военной операции на Украине российский "Макдоналдс" начал реорганизоваться. Фото © СПАРК

Согласно базе СПАРК, ещё 18 февраля, то есть за неделю до начала российской специальной операции на Украине, все эти компании затеяли масштабную реорганизацию — объединение в одну гигантскую структуру. Спустя три дня гендиректор российского "Макдоналдса" швейцарец Марк Карена ушёл в отставку. Его место занял 45-летний уроженец Ангарска Олег Пароев. Он и проведёт слияние. Почему проводят реорганизацию, почему сменили руководство, есть ли связь с событиями на Украине — официальных комментариев от корпорации нет. Возможно, топ-менеджеры фастфуда на фоне милитаристской истерики, которую устроили американские власти, решили реорганизовать бизнес.

По мнению экспертов, это похоже на заморозку активов и оптимизацию затрат на ведение бизнеса:

— Такая реорганизация упрощает управление бизнесом и значительно сокращает расходы. Не надо вести несколько бухгалтерий, платить административному аппарату и так далее, — считает юрист Александр Надмитов, управляющий партнёр юридической фирмы "Надмитов, Иванов и партнёры".

Олег Пароев. Фото © Mcdonalds.ru

Олег Пароев — выпускник престижного МГИМО. Вскоре после получения диплома он основал ассоциацию "Институт внутренних аудиторов". Потом начал трудиться в штате иностранных компаний: американского производителя фотооборудования Kodak, американо-швейцарского табачного концерна Philip Morris, британского алкогольного холдинга Diageo. В 2015-м пришёл работать в российский "Макдоналдс", став там главным финансовым директором. Вся карьера Пароева намекает на то, что он большой специалист в сфере оптимизации и трансформации бизнеса. Ещё он неоднократно летал в Америку на повышение квалификации.

Олег Пароев — непубличный человек, о котором почти ничего не известно. Его отец — известный в узких кругах поэт-юморист, выступающий под псевдонимом Юрий Викторов. Этот 66-летний мужчина до недавнего времени владел семью проблемными компаниями: туристической, автосервисной, парфюмерной, в сферах переработки рыбы, скупки металлолома, управления недвижимости, эксплуатации жилфонда. Абсолютно все они были расформированы налоговиками из-за многочисленных нарушений. Судя по этим компаниям, у Пароева-старшего могут оставаться недвижимость в подмосковной Истре и рыбные фермы в Астрахани.

Жена Олега Пароева тоже выпускница МГИМО. Ранее работала начальником отдела бюджетирования в компании "Спортмастер". Сейчас возглавляет планово-экономический отдел фирмы O'Stin. Также она владеет издательством "Внешторгиздат", в собственности которого 500 квадратных метров офисов в столичном особняке на 2-й Брестской улице. Чистая прибыль бизнеса — 10 миллионов рублей в год.

Официально чета Пароевых живёт небогато: квартира в брежневской панельке в спальном районе Москвы, скромные паркетники Mercedes-Benz GLC и Audi Q5. В соцсетях отца-поэта "светится" ещё добротный дом в Подмосковье. Такой может стоить не один десяток миллионов рублей.

Вероятно, подмосковный дом Пароевых. Фото © Facebook / Юрий Пароев

"Сепаратисты"

Около 20% ресторанов "Макдоналдс" в России не контролируются американцами. 132 работают под управлением франчайзи-партнёров. Чтобы стать таковым в России, необходимо (помимо затрат на помещение, оборудование, персонал и оформление всех документов) произвести стартовый взнос в размере 45 тысяч долларов и отчислять в головной офис ежемесячно 8,5% от выручки. Кроме того, необходимо иметь накопления на счетах свыше 500 тысяч долларов. Обязательно прохождение обучения в "Институте гамбургерологии".

В России у "Макдоналдса" три франчайзи-партнёра.

ООО "Развитие Рост" (принадлежит холдингу "Росинтер") управляет точками фастфуда в аэропортах и на вокзалах.

ООО "Региональная сеть предприятий питания" (принадлежит Кайрату Боранбаеву, родственнику экс-президента Казахстана Назарбаева) занимается развитием бизнеса в Архангельской, Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Кировской и Тюменской областях, в Хабаровском, Пермском, Приморском краях, республиках Башкортостан, Татарстан, Коми, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия.

ООО "ГиД" развивает бизнес на территории Сибири: в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском и Красноярском краях. Этот франчайзи-партнёр уже успел публично заявить о том, что продолжит работу, несмотря на решение головного офиса в США.

— У нас по франшизе 25 ресторанов "Макдоналдс" в Сибири. По примеру "старшего брата" закрываться не собираемся, потому что мы другое юрлицо, — уверила Лайф директор по маркетингу ООО "ГиД" Олеся Самчелеева.

Кафе "Макдоналдс" продолжают работу на всей территории Сибири. Видео © Telegram / SHOT

Судя по финансовым результатам, ООО "ГиД" находится в стадии стартапа. В 2016–2020 годах компания была убыточной — минус 150–270 миллионов рублей в год. Вероятно, пока инвестиции превышают прибыль. Неудивительно, что владелец ООО "ГиД" не готов закрываться. Речь о кузбасском коммерсанте Александре Говоре. Свою карьеру этот человек сделал в угледобыче, в 1990-х став крупным акционером холдинга "Южкузбассуголь". Позже Говор инвестировал капитал в разные предприятия — от отельного бизнеса и медицинских услуг до нефтехимии и промысловых хозяйств.

Кузбасский бизнесмен Александр Говор. Фото © Новокузнецк400.рф

Формально "Макдоналдс" не может запретить своему сибирскому франчайзи работать, разве что отозвать саму франшизу. Однако сейчас американцам нужны деньги на оперативные расходы, чтобы поддерживать в России замороженный бизнес: оплачивать коммуналку, аренду, персонал. Каждый месяц простоя в России будет обходиться корпорации "Макдоналдс" в 50 миллионов долларов. Об этом заявил финансовый директор компании Кевин Озан. Головной офис "Макдоналдса" может разрешить своим российским партнёрам остаться на рынке дольше, чтобы покрывать хотя бы часть убытков. Обеспечение снабжения не представляет сложности. Практически все предприятия, которые выпускают продукты для отечественных кафе "Макдоналдс", давно расположены в России.

Теоретически возможна ситуация, когда франчайзи продолжат работу, просто убрав из зала фирменную символику. Об этом, например, сказал депутат Госдумы Алексей Куринный.

— Если предприятия американской компании национализируют, они продолжат работать на тех же площадях, но под другим брендом. В Госдуме уже обсуждалась подобная возможность при наличии соответствующей инфраструктуры, поставщиков и занятых людей, — сказал Куринный.

Вы будете скучать по "Макдоналдсу"? Нет, я его не посещал Да, я был частым посетителем Я против любого фастфуда

Авторы Егор Пережогин