Глава Польши Дуда заявил, что акта РФ – НАТО о безопасности больше не существует
Согласно документу от 1997 года, альянсу запрещено размещать войска на территории своих стран-новобранцев. К слову, Варшава вступила в военный блок уже в 1999 году.
Основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности прекратил своё существование и на сегодняшний день этот документ никого не связывает. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
"Нужно громко сказать, что акт Россия – НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", — сказал журналистам польский лидер.
Напомним, акт был подписан в 1997 году. Согласно этому документу, НАТО запрещено размещать войска на территории восточноевропейских стран, вступивших в альянс после 1997 года. Польша, относящаяся к "четвёртому расширению", вступила в НАТО в 1999 году.
А ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести торговую блокаду против России. Он признал, что есть конституционные ограничения для таких действий в отношении частной собственности, но сослался на опыт Италии.
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MICHAEL REYNOLDS / EPA / TASS