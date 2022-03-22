Глава Польши Дуда заявил, что акта РФ – НАТО о безопасности больше не существует

Основополагающий акт Россия – НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности прекратил своё существование и на сегодняшний день этот документ никого не связывает. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Нужно громко сказать, что акт Россия – НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает", — сказал журналистам польский лидер.

Напомним, акт был подписан в 1997 году. Согласно этому документу, НАТО запрещено размещать войска на территории восточноевропейских стран, вступивших в альянс после 1997 года. Польша, относящаяся к "четвёртому расширению", вступила в НАТО в 1999 году.