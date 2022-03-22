В КГБ Белоруссии сообщили о ликвидации резидентуры Украины
В ведомстве отметили, что Незалежная активно взаимодействует с западными спецслужбами против интересов белорусского государства. Там также сообщили, что незаконную деятельность осуществляли дипломаты.
Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщил о ликвидации резидентуры Украины, которая на протяжении последних лет работала под дипломатическим прикрытием. Об этом заявил журналистам заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек.
"В соответствии с белорусским законодательством в действиях отдельных украинских дипломатов содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Республики Беларусь (шпионаж). Однако в соответствии со ст. 31 Венской конвенции о дипломатических сношениях указанные лица пользуются иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. В связи со сложившейся ситуацией КГБ приняты исчерпывающие меры по сковыванию разведдеятельности противника и ликвидации резидентуры, действовавшей под дипломатическим прикрытием", — приводит его слова БелТА.
Также отмечается, что Украина активно взаимодействует с западными спецслужбами против интересов Минска. Так, например, 17 августа 2020 года в Киеве состоялось совещание военных разведок Незалежной, Польши и Литвы, в ходе которого страны договорились об организации взаимодействия между подразделениями информационно-психологических операций "на белорусском направлении в рамках проведения украинскими спецслужбами операции "Демократия в Минске".
Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что задержанный журналист Ивашин работал на украинскую разведку. Пойман он был 12 марта 2021 года в городе Гродно. Изначально ему вменяли вмешательство в деятельность сотрудников МВД, позже его обвинили в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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