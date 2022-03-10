Президент Польши попросил США ускорить поставки современного вооружения

Президент Польши Анджей Дуда обратился к вице-президенту США Камале Харрис и попросил ускорить поставки его стране современного вооружения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве после встречи с Харрис.

По его словам, Польша хочет укреплять свою безопасность закупками американского оборудования для армии: ЗРК Patriot, ракет "Хаймарс", истребителей F-35, а также недавно начатой программе приобретения танков Abrams.

"Я попросил вице-президента по мере возможности ускорить эти программы. Потому что мы хотим, чтобы у армии как можно скорее было современное оснащение", — заметил Дуда.

Также польский лидер попросил помощи в разрешении кризиса с беженцами с Украины, число которых в республике приближается к 1,5 миллиона. Для страны это сложная и неожиданная ситуация, поэтому ей нужна любая помощь, за которую власти будут благодарны, заметил Дуда.