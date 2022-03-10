Президент Польши попросил США ускорить поставки современного вооружения
Согласно действующим программам, Вашингтон продаёт Варшаве ЗРК Patriot, ракеты "Хаймарс", истребители F-35, а с недавнего времени и танки Abrams.
Президент Польши Анджей Дуда обратился к вице-президенту США Камале Харрис и попросил ускорить поставки его стране современного вооружения. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве после встречи с Харрис.
По его словам, Польша хочет укреплять свою безопасность закупками американского оборудования для армии: ЗРК Patriot, ракет "Хаймарс", истребителей F-35, а также недавно начатой программе приобретения танков Abrams.
"Я попросил вице-президента по мере возможности ускорить эти программы. Потому что мы хотим, чтобы у армии как можно скорее было современное оснащение", — заметил Дуда.
Также польский лидер попросил помощи в разрешении кризиса с беженцами с Украины, число которых в республике приближается к 1,5 миллиона. Для страны это сложная и неожиданная ситуация, поэтому ей нужна любая помощь, за которую власти будут благодарны, заметил Дуда.
Ранее Лайф рассказывал, что Пентагон усомнился, что передача Украине МиГ-29 со стороны Польши повысит её боеспособность. В разговоре с польским коллегой Мариушом Блащаком глава Минобороны США Ллойд Остин заметил, что Вашингтон не поддерживает эту идею Варшавы.
Сайт президента Польши / KPRP / Jakub Szymchuk