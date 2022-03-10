Пентагон назвал переброску комплексов Patriot в Польшу временной мерой

Соединённые Штаты перебросили зенитные ракетные комплексы Patriot в Польшу на временной основе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Учитывая нынешние обстоятельства, речь идёт об их временной переброске в Польшу", — сказал Кёрби.

Как он добавил, в Пентагоне считают, что "настало подходящее время" для переброски этих комплексов из Германии в Польшу.

В то же время Кёрби добавил, что именно системы противовоздушной обороны могут стать альтернативой отправке Украине польских истребителей МиГ-29. По словам представителя Пентагона, США "ведут дискуссии со многими странами об этом".