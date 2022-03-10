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9 марта, 21:49

Пентагон назвал переброску комплексов Patriot в Польшу временной мерой

В же время в Минобороны США отмечают, что поставка именно такого вооружения Киеву может стать альтернативой отправки польских истребителей.

Соединённые Штаты перебросили зенитные ракетные комплексы Patriot в Польшу на временной основе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Учитывая нынешние обстоятельства, речь идёт об их временной переброске в Польшу", — сказал Кёрби.

Как он добавил, в Пентагоне считают, что "настало подходящее время" для переброски этих комплексов из Германии в Польшу.

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В то же время Кёрби добавил, что именно системы противовоздушной обороны могут стать альтернативой отправке Украине польских истребителей МиГ-29. По словам представителя Пентагона, США "ведут дискуссии со многими странами об этом".

Лайф сообщал, что ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд признала невозможность быстрой передачи Украине другой ракетной системы — Iron Dome. Она подчеркнула, что для этого нужна особенная подготовка личного состава, а также возможность размещения оружия. При этом дипломат не исключила поставки иного вооружения от США.

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Wikipedia

Андрей Григорьев

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