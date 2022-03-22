Песков — о предположении Байдена о кибератаках РФ: Москва бандитизмом не занимается

Россия не занимается бандитизмом на государственном уровне, в отличие от многих западных стран, в том числе и США. Так ответил на заявление американского президента о возможных кибератаках со стороны РФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Россия в отличие от многих западных стран, в том числе США, бандитизмом на государственном уровне не занимается", — сказал он.