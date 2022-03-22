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22 марта, 10:32

Песков — о предположении Байдена о кибератаках РФ: Москва бандитизмом не занимается

Ранее американский президент на встрече с представителями бизнеса предположил, что Москва может начать реализовывать угрозы в киберпространстве, где имеет большой потенциал, в ответ на санкции.

Россия не занимается бандитизмом на государственном уровне, в отличие от многих западных стран, в том числе и США. Так ответил на заявление американского президента о возможных кибератаках со стороны РФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Россия в отличие от многих западных стран, в том числе США, бандитизмом на государственном уровне не занимается", — сказал он.

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Ранее Джо Байден допустил, что Россия ответит на санкции Запада кибератаками. При этом американский лидер признал, что РФ имеет большой потенциал в киберпространстве и, соответственно, Запад считает её реальной угрозой.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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