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22 марта, 10:27

Песков: Подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине

Представитель Кремля также выразил надежду, что те граждане, которые не согласны с этим шагом, всё же поймут, что происходит.

Большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, в Кремле надеются, что те, кто не согласен, всё же поймут, что происходит.

"Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует и статистика, и опросы, 75% поддерживают операцию и действия президента России. Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут, что происходит. Важно, чтобы они начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, ранее опросы фонда "Общественное мнение" показали, что 68% россиян считают, что решение о проведении военной "Операции Z" на Украине было правильным, а также что большинство граждан РФ — 76% — положительно оценивают работу президента Владимира Путина.

Обложка ©

Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu Agency

Александр Юнашев

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