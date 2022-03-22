Песков: Подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине
Представитель Кремля также выразил надежду, что те граждане, которые не согласны с этим шагом, всё же поймут, что происходит.
Большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, в Кремле надеются, что те, кто не согласен, всё же поймут, что происходит.
"Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует и статистика, и опросы, 75% поддерживают операцию и действия президента России. Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут, что происходит. Важно, чтобы они начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее опросы фонда "Общественное мнение" показали, что 68% россиян считают, что решение о проведении военной "Операции Z" на Украине было правильным, а также что большинство граждан РФ — 76% — положительно оценивают работу президента Владимира Путина.
Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu Agency