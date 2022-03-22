Песков: Подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине

Представитель Кремля также выразил надежду, что те граждане, которые не согласны с этим шагом, всё же поймут, что происходит.

Большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, в Кремле надеются, что те, кто не согласен, всё же поймут, что происходит.