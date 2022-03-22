Песков: Подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине

Большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, в Кремле надеются, что те, кто не согласен, всё же поймут, что происходит.

"Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует и статистика, и опросы, 75% поддерживают операцию и действия президента России. Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут, что происходит. Важно, чтобы они начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада", — отметил представитель Кремля.