ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 10:27

Песков: Подавляющее большинство россиян поддерживает спецоперацию на Украине

Представитель Кремля также выразил надежду, что те граждане, которые не согласны с этим шагом, всё же поймут, что происходит.

Большинство россиян поддерживает проведение спецоперации на Украине, в Кремле надеются, что те, кто не согласен, всё же поймут, что происходит.

"Подавляющее большинство граждан, об этом свидетельствует и статистика, и опросы, 75% поддерживают операцию и действия президента России. Мы надеемся, что те, кто не согласен, поймут, что происходит. Важно, чтобы они начали бы ориентироваться в тех потоках лжи, которые идут с Запада", — отметил представитель Кремля.

Песков: Концерт-митинг в "Лужниках" показал максимальную поддержку россиянами решений Путина
Песков: Концерт-митинг в "Лужниках" показал максимальную поддержку россиянами решений Путина

Напомним, ранее опросы фонда "Общественное мнение" показали, что 68% россиян считают, что решение о проведении военной "Операции Z" на Украине было правильным, а также что большинство граждан РФ — 76% — положительно оценивают работу президента Владимира Путина.

BannerImage

Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu Agency

Александр Юнашев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar