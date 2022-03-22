Лукашенко подписал указ, регулирующий деятельность новостных агрегаторов в Интернете
Документ направлен на пресечение распространения материалов заблокированных государством онлайн-СМИ, уточнили в пресс-службе белорусского лидера.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий деятельность новостных агрегаторов в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба главы соседнего государства.
"Указ направлен на пресечение возможности распространения владельцами новостных агрегаторов материалов интернет-ресурсов, в отношении которых в соответствии с законодательством вынесено решение об ограничении к ним доступа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что документ разработан в целях повышения качества и доступности информации, которую предоставляют новостные агрегаторы, а также защиты интересов общества и государства в данном сегменте информпространства.
Ранее КГБ Белорусcии сообщило, что задержанный журналист Денис Ивашин работал на украинскую разведку. Пойман он был 12 марта 2021 года в городе Гродно. Изначально ему вменяли вмешательство в деятельность сотрудников МВД, позже его обвинили в государственной измене. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
ТАСС / Михаил Метцель