Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, регулирующий деятельность новостных агрегаторов в Интернете. Об этом сообщает пресс-служба главы соседнего государства.

"Указ направлен на пресечение возможности распространения владельцами новостных агрегаторов материалов интернет-ресурсов, в отношении которых в соответствии с законодательством вынесено решение об ограничении к ним доступа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ разработан в целях повышения качества и доступности информации, которую предоставляют новостные агрегаторы, а также защиты интересов общества и государства в данном сегменте информпространства.