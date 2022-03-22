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Опубликовано 22 марта 2022, 18:06

СК возбудил ещё два уголовных дела из-за обстрелов территорий Л/ДНР со стороны ВСУ

По данным ведомства, в результате действий Украины погибло пять мирных жителей и ещё пять получили ранения. Также были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, школа, автомобили.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по фактам обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик со стороны военнослужащих ВСУ и нацбатальонов. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"21 марта 2022 года военнослужащие ВСУ и других украинских воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и миномётные обстрелы из тяжёлых видов вооружения, имеющего высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Ясиноватая и Мариуполь, в Новоазовском и Волновахском районах ДНР", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в результате действий Украины погибло пять мирных жителей и ещё пять получили ранения. Было повреждено здание городской стоматологии, производственные помещения и здания машиностроительного завода в Донецке. Также обстрелу подверглись школы в городе Ясиноватая, платформа ж/д станции Ясиноватая, жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

В СК подчеркнули, что 21 марта также неоднократным массированным обстрелам со стороны ВСУ подверглись и населённые пункты ЛНР — города Первомайск, Кировск, Брянка и близлежащие посёлки. В ходе атаки были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и линия электропередач подстанции, в результате чего без света остался посёлок Голубовское.

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По факту действий ВСУ возбуждено два уголовных дела по статье "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации".

Ранее Лайф рассказал, что СК РФ создал штаб по документированию преступлений Киева против жителей ДНР и ЛНР. Он займётся сбором и фиксацией доказательств того, что военная и политическая власть Украины, а также члены националистских батальонов и другие лица совершали геноцид и другие деяния против мира.

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Getty Images / Andrea Filigheddu / NurPhoto

Наталья Исакова
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