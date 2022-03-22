НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 18:32

Полицейская собака Есения отыскала потерявшуюся девочку в Санкт-Петербурге

Ребёнка обнаружили в нескольких километрах от жилья в парадной одного из домов. Как выяснилось, школьница поссорилась со своими родителями, поэтому ушла от них.

<p>Собака Есения, которая нашла потерявшуюся девочку. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области</p>

Собака Есения, которая нашла потерявшуюся девочку. Фото © ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейская собака Есения отыскала потерявшуюся девочку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Полицейская собака Есения в очередной раз отличилась, отыскав пропавшую девочку. Вечером 21 марта 2022 года в дежурную часть ГУ МВД России за помощью обратился житель дома 13 по Петрозаводской улице Петроградского района Петербурга. Мужчина сообщил, что его 11-летняя дочь утром ушла из дома и до сих пор не вернулась", — сообщили в главке.

Отмечается, что для поисков собаке за образец запаха дали кроссовок девочки. Правильность маршрута животного постоянно сверяли с записями камер видеонаблюдения. Школьницу обнаружили в нескольких километрах от её жилья в парадной одного из домов.

"Как оказалось, она (девочка. — Прим. Лайфа) поссорилась с родителями, ушла из дома и весь день гуляла по району. Ничего противоправного с девочкой не случилось, она передана родителям", — заключили в региональном ГУ МВД.

12-летнего мальчика на Ставрополье мог убить подросток, приревновавший к нему знакомую

12-летнего мальчика на Ставрополье мог убить подросток, приревновавший к нему знакомую

Ранее в Иркутске возбудили уголовное дело по факту исчезновения восьмиклассницы. Сообщается, что Следственный комитет рассматривает версию об убийстве девочки. Напомним, что она пропала в пятницу, 18 марта.

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1