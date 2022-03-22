Полицейская собака Есения отыскала потерявшуюся девочку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

"Полицейская собака Есения в очередной раз отличилась, отыскав пропавшую девочку. Вечером 21 марта 2022 года в дежурную часть ГУ МВД России за помощью обратился житель дома 13 по Петрозаводской улице Петроградского района Петербурга. Мужчина сообщил, что его 11-летняя дочь утром ушла из дома и до сих пор не вернулась", — сообщили в главке.

Отмечается, что для поисков собаке за образец запаха дали кроссовок девочки. Правильность маршрута животного постоянно сверяли с записями камер видеонаблюдения. Школьницу обнаружили в нескольких километрах от её жилья в парадной одного из домов.

"Как оказалось, она (девочка. — Прим. Лайфа) поссорилась с родителями, ушла из дома и весь день гуляла по району. Ничего противоправного с девочкой не случилось, она передана родителям", — заключили в региональном ГУ МВД.