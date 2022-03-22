НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 18:12

Эрдоган: Турция примет меры в связи с дрейфующими в Чёрном море украинскими минами

Вместе с тем турецкий лидер подчеркнул, что продолжает контактировать с Путиным и Зеленским. По его словам, Анкара хочет добиться снижения напряжённости между странами.

Министерство национальной обороны Турции примет необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих украинских минах в Чёрном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В связи с этим вопросом в первую очередь наше Минобороны предпринимает все необходимые меры. Не беспокойтесь", — сказал турецкий лидер на совместной с премьером Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции.

Румыния отправила тральщик для поиска украинских мин в территориальных водах страны

Румыния отправила тральщик для поиска украинских мин в территориальных водах страны

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что продолжает контактировать с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Анкара хочет добиться, чтобы напряжённость между странами снизилась, добавил он.

Напомним, что корабли в Чёрном море предупредили об угрозе подрыва на дрейфующих минах ВМС Украины. Как уточняется в официальном документе, речь идёт об около 420 снарядах типа ЯМ и ЯРМ. Обращение направлено всем судовладельцам и капитанам судов в регионе.

Обложка ©

ТАСС / Яковлева Ирина

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1