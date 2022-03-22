Эрдоган: Турция примет меры в связи с дрейфующими в Чёрном море украинскими минами

Министерство национальной обороны Турции примет необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих украинских минах в Чёрном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В связи с этим вопросом в первую очередь наше Минобороны предпринимает все необходимые меры. Не беспокойтесь", — сказал турецкий лидер на совместной с премьером Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции.

Вместе с тем Эрдоган подчеркнул, что продолжает контактировать с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Анкара хочет добиться, чтобы напряжённость между странами снизилась, добавил он.