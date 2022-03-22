Песков: Никто с самого начала не думал, что "Операция Z" на Украине займёт пару дней
Представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция в Незалежной идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.
С самого начала было известно, что специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины займёт больше чем несколько дней. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.
"Она [спецоперация] идёт строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. <...> Это серьёзная операция с серьёзными целями", — сказал он.
Песков также подчеркнул, что "оккупация Украины" не является целью специальной военной операции РФ. Кроме того, он добавил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
ТАСС / Таисия Воронцова