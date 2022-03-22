Песков: Никто с самого начала не думал, что "Операция Z" на Украине займёт пару дней

Представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция в Незалежной идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

С самого начала было известно, что специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины займёт больше чем несколько дней. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.

"Она [спецоперация] идёт строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. <...> Это серьёзная операция с серьёзными целями", — сказал он.

Песков также подчеркнул, что "оккупация Украины" не является целью специальной военной операции РФ. Кроме того, он добавил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.