НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 18:35

Песков: Никто с самого начала не думал, что "Операция Z" на Украине займёт пару дней

Представитель Кремля подчеркнул, что специальная военная операция в Незалежной идёт чётко в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

С самого начала было известно, что специальная военная операция РФ по денацификации и демилитаризации Украины займёт больше чем несколько дней. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.

"Она [спецоперация] идёт строго в соответствии с поставленными заранее планами и задачами. <...> Это серьёзная операция с серьёзными целями", — сказал он.

Песков также подчеркнул, что "оккупация Украины" не является целью специальной военной операции РФ. Кроме того, он добавил, что российские военные не наносят удары по гражданским целям.

МО РФ: Высокоточным оружием уничтожены склады ГСМ в Лисичанске и Краматорске

МО РФ: Высокоточным оружием уничтожены склады ГСМ в Лисичанске и Краматорске

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

Обложка ©

ТАСС / Таисия Воронцова

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1