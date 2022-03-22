"Путин над нами смеётся!": Британцев ужаснуло признание Уоллеса об истощении запасов ракет у страны
Многие читатели сетовали на беспечность своего министра обороны и требовали его увольнения. Другие негодовали, что глава ведомства так "разбалтывает" стратегические данные, когда их дети служат.
Британские читатели Daily Mail с негодованием отреагировали на слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса об истощении запасов ракет у страны. Они потребовали увольнения главы ведомства в комментариях к статье о разговоре чиновника и российских пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова), которые представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
"Этот клоун представляет угрозу для нашей национальной безопасности, его нужно срочно убрать из правительства", — написал один из пользователей.
Читатели также отметили, что Уоллес не вправе распространять такие данные. Особенно это опасно, когда обычные британцы находятся на службе. Пользователи отметили, что после таких заявлений "самое время вводить танки в Великобританию".
"Путин сейчас смеётся над нами", — иронично отметил комментатор.
Даже после того, как власти поспешно заявили, что эта запись лишь фальсификация, читатели популярного в Британии издания не поверили этому.
Ранее Лайф писал: министр обороны Британии заявил, что страна поставила Украине уже более 4000 ПТУР. Российские пранкеры Вован и Лексус попросили прекратить поставки переносных противотанковых управляемых ракет из-за того, что они выходят из строя. Но Уоллес заверил, что в Британии такого не было.
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ТАСС / Александр Щербак