Путин указал премьеру Люксембурга на непрекращающиеся ракетные удары ВСУ по Донецку

Он также заявил коллеге о неприемлемости военно-биологической деятельности США на Украине, которая представляет огромную опасность для всей Европы.

Президент РФ Владимир Путин второй раз за прошедшую неделю провёл телефонный разговор с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем, в ходе которого рассказал о спецоперации на Украине. Подробности беседы сообщила пресс-служба Кремля.

"По инициативе люксембургской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем. В продолжение предыдущей беседы обсуждена ситуация на Украине и в Донбассе в связи с проведением Россией специальной военной операции", — отметили в пресс-службе.

В ходе разговора российский лидер заострил внимание на непрекращающихся ракетных ударах ВСУ по Донецку. Путин также заявил коллеге о неприемлемости военно-биологической деятельности США на Украине. По его оценке, она представляет огромную опасность как для России, так и для всей Европы.