"Не та страна!": Американский экс-полковник Макгрегор счёл опасными попытки запугать Россию

По его мнению, однобокая санкционная политика Вашингтона может в результате привести к "дедолларизации" международной финансовой системы и ослаблению положения Америки.

Многие американские политики допускают серьёзные ошибки, комментируя спецоперацию России на Украине, считает экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью телеканалу Fox News он заметил, что некоторые политики продолжают вести воинственную риторику в отношении Москвы в то время, как на Западе всё чаще звучат разговоры о прекращении огня и деэскалации конфликта.

Отставной полковник напомнил, что недавно сам госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможное соглашение между Москвой и Киевом. Однако достижение договорённостей двумя странами будет означать, что Вашингтон больше не сможет использовать Украину "как таран против России". По мнению бывшего советника, вполне возможен вариант с нейтралитетом Киева по австрийскому или шведскому образцу. Такое решение поможет значительно снизить напряжённость в стране.

"Есть, очевидно, и другая проблема: люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать, как захочется. И это нам наглядно продемонстрировали. В свою очередь Украина — это не Техас, и США нужно укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это делать в чужой", — считает полковник.

Он отметил, что однобокую санкционную политику Вашингтона не поддержали ведущие страны, в том числе Китай, Германия, Япония и Индия. Это грозит "дедолларизацией" международной финансовой системы, что сильно ударит по положению США.