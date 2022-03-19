"Не та страна!": Американский экс-полковник Макгрегор счёл опасными попытки запугать Россию
По его мнению, однобокая санкционная политика Вашингтона может в результате привести к "дедолларизации" международной финансовой системы и ослаблению положения Америки.
Многие американские политики допускают серьёзные ошибки, комментируя спецоперацию России на Украине, считает экс-советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор. В интервью телеканалу Fox News он заметил, что некоторые политики продолжают вести воинственную риторику в отношении Москвы в то время, как на Западе всё чаще звучат разговоры о прекращении огня и деэскалации конфликта.
Отставной полковник напомнил, что недавно сам госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул на возможное соглашение между Москвой и Киевом. Однако достижение договорённостей двумя странами будет означать, что Вашингтон больше не сможет использовать Украину "как таран против России". По мнению бывшего советника, вполне возможен вариант с нейтралитетом Киева по австрийскому или шведскому образцу. Такое решение поможет значительно снизить напряжённость в стране.
"Есть, очевидно, и другая проблема: люди перепутали, я говорю о людях в Вашингтоне, перепутали Россию с Ираком. Но Россия не Ирак! Это не та страна, которую можно запугивать, как захочется. И это нам наглядно продемонстрировали. В свою очередь Украина — это не Техас, и США нужно укреплять безопасность у себя в стране, а не пытаться это делать в чужой", — считает полковник.
Он отметил, что однобокую санкционную политику Вашингтона не поддержали ведущие страны, в том числе Китай, Германия, Япония и Индия. Это грозит "дедолларизацией" международной финансовой системы, что сильно ударит по положению США.
Ранее США посулили скорую необходимость покупать верность союзников по санкциям против России. По мнению обозревателя американского издания, главным сигналом нынешней кампании Вашингтона является ослабление "патриотизма и чувства товарищества".
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