Total не будет продлевать контракты на закупку российской нефти
Компания заморозила инвестиции в проект "Арктик СПГ-2", который реализуется совместно с "Новатэком". Альтернативным вариантом для организации может быть импорт чёрного золота через Польшу.
Французская нефтегазовая компания TotalEnergies не будет продлевать контракты на закупку российской нефти. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.
"Учитывая ухудшающуюся ситуацию на Украине и наличие альтернативных источников для энергообеспечения Европы, TotalEnergies решила в одностороннем порядке больше не заключать новых или продлевать старые контракты по закупке российской нефти или нефтепродуктов, чтобы прекратить закупки российского сырья как можно быстрее или к концу 2022 года в крайнем случае", — сказано в сообщении.
Отмечается, что компания заморозила инвестиции в проект "Арктик СПГ-2", который реализуется совместно с "Новатэком". Альтернативным вариантом для организации может быть импорт нефти через Польшу.
Ранее Лайф писал о заявлении главы "Нафтогаза" Витренко, который сказал, что Украина продолжит транзит российского газа. Данный вопрос обсуждается на высочайшем уровне, причём не только в Незалежной, уточнил он. Глава компании признал, что ВС РФ не наносят ущерб инфраструктуре, которая осуществляет передачу топлива.
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