Total не будет продлевать контракты на закупку российской нефти

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies не будет продлевать контракты на закупку российской нефти. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"Учитывая ухудшающуюся ситуацию на Украине и наличие альтернативных источников для энергообеспечения Европы, TotalEnergies решила в одностороннем порядке больше не заключать новых или продлевать старые контракты по закупке российской нефти или нефтепродуктов, чтобы прекратить закупки российского сырья как можно быстрее или к концу 2022 года в крайнем случае", — сказано в сообщении.

Отмечается, что компания заморозила инвестиции в проект "Арктик СПГ-2", который реализуется совместно с "Новатэком". Альтернативным вариантом для организации может быть импорт нефти через Польшу.