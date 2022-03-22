Минобороны: Более 68 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в РФ из Мариуполя
Отмечается, что люди, "спасённые от ужасов и беспредела", устроенных украинскими националистами, сейчас находятся в полной безопасности. Всем нуждающимся также оказывается помощь.
Уже более 68 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать на территорию нашей страны из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы. Об этом сообщил в ходе вечернего брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек", — рассказал Мизинцев.
По его словам, люди, "спасённые от ужасов и беспредела", устроенных украинскими националистами, сейчас находятся в полной безопасности. Всем нуждающимся также оказывается помощь, добавил генерал-полковник.
А ранее беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк открыл огонь по их дому. В итоге жильцам чудом удалось добраться до блокпоста ДНР, где военные накормили и напоили их. Люди были шокированы таким хорошим отношением.
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