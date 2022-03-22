ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 18:53

Минобороны: Более 68 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в РФ из Мариуполя

Отмечается, что люди, "спасённые от ужасов и беспредела", устроенных украинскими националистами, сейчас находятся в полной безопасности. Всем нуждающимся также оказывается помощь.

Уже более 68 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать на территорию нашей страны из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы. Об этом сообщил в ходе вечернего брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек", — рассказал Мизинцев.

Народная милиция ДНР: Войска полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем
Народная милиция ДНР: Войска полностью денацифицировали 36-ю бригаду ВСУ под Мариуполем

По его словам, люди, "спасённые от ужасов и беспредела", устроенных украинскими националистами, сейчас находятся в полной безопасности. Всем нуждающимся также оказывается помощь, добавил генерал-полковник.

А ранее беженцы из Мариуполя рассказали, как украинский танк открыл огонь по их дому. В итоге жильцам чудом удалось добраться до блокпоста ДНР, где военные накормили и напоили их. Люди были шокированы таким хорошим отношением.

BannerImage

Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • беженцы
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar