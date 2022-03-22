Минобороны: Более 68 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать в РФ из Мариуполя

Отмечается, что люди, "спасённые от ужасов и беспредела", устроенных украинскими националистами, сейчас находятся в полной безопасности. Всем нуждающимся также оказывается помощь.

Уже более 68 тысяч мирных жителей удалось эвакуировать на территорию нашей страны из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы. Об этом сообщил в ходе вечернего брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей, из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек", — рассказал Мизинцев.

По его словам, люди, "спасённые от ужасов и беспредела", устроенных украинскими националистами, сейчас находятся в полной безопасности. Всем нуждающимся также оказывается помощь, добавил генерал-полковник.