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Регион
Опубликовано 22 марта 2022, 19:02

Песков: Главной целью ВС РФ в Мариуполе является его очищение от националистов

Представитель Кремля подчеркнул, что военные таких подразделений не выпускают мирных жителей из города, а также используют граждан в качестве живого щита.

Главная цель Вооружённых сил России в Мариуполе заключается в очищении города от националистических подразделений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.

"Стратегической целью является очищение Мариуполя от находящихся там националистических подразделений", — сказал он по-английски.

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Песков подчеркнул, что националисты не выпускают из города мирных жителей, а также используют их в качестве живого щита.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Варвара Романова
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