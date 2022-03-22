Песков: Главной целью ВС РФ в Мариуполе является его очищение от националистов
Представитель Кремля подчеркнул, что военные таких подразделений не выпускают мирных жителей из города, а также используют граждан в качестве живого щита.
Главная цель Вооружённых сил России в Мариуполе заключается в очищении города от националистических подразделений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.
"Стратегической целью является очищение Мариуполя от находящихся там националистических подразделений", — сказал он по-английски.
Песков подчеркнул, что националисты не выпускают из города мирных жителей, а также используют их в качестве живого щита.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency