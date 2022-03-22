Песков: Главной целью ВС РФ в Мариуполе является его очищение от националистов

Представитель Кремля подчеркнул, что военные таких подразделений не выпускают мирных жителей из города, а также используют граждан в качестве живого щита.

Главная цель Вооружённых сил России в Мариуполе заключается в очищении города от националистических подразделений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала CNN.

"Стратегической целью является очищение Мариуполя от находящихся там националистических подразделений", — сказал он по-английски.

Песков подчеркнул, что националисты не выпускают из города мирных жителей, а также используют их в качестве живого щита.