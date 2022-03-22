"Металлург" одержал первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с "Авангардом"
Хет-трик оформил нападающий уральцев Николай Голдобин.
Магнитогорский "Металлург" на выезде одолел омский "Авангард" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
В составе уральцев хет-трик оформил Николай Голдобин, также отличились Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. У "Авангарда" по шайбе забросили Корбэн Найт и Никита Сошников.
Магнитогорцы сократили отставание от соперника в серии до минимума — 1:2. Четвёртый матч состоится в четверг, 24 марта. На своей площадке вновь будут играть хоккеисты "Авангарда".
Кубок Гагарина. 1/4 финала
Восточная конференция. Третий матч
"Авангард" – "Металлург" — 2:5
Шайбы: Найт 19' (1:0), Голдобин 31' (1:1), Чибисов 39' (1:2), Голдобин 43' (1:3), Сошников 47' (2:3), Голдобин 56' (2:4), Никонцев 59' (2:5)
Счёт в серии — 2:1
ХК "Авангард"