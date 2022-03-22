"Металлург" одержал первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с "Авангардом"

Магнитогорский "Металлург" на выезде одолел омский "Авангард" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе уральцев хет-трик оформил Николай Голдобин, также отличились Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. У "Авангарда" по шайбе забросили Корбэн Найт и Никита Сошников.

Магнитогорцы сократили отставание от соперника в серии до минимума — 1:2. Четвёртый матч состоится в четверг, 24 марта. На своей площадке вновь будут играть хоккеисты "Авангарда".