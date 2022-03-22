НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 марта, 19:08

"Металлург" одержал первую победу в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ с "Авангардом"

Хет-трик оформил нападающий уральцев Николай Голдобин.

Магнитогорский "Металлург" на выезде одолел омский "Авангард" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча, состоявшаяся в Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе уральцев хет-трик оформил Николай Голдобин, также отличились Андрей Чибисов и Анатолий Никонцев. У "Авангарда" по шайбе забросили Корбэн Найт и Никита Сошников.

Магнитогорцы сократили отставание от соперника в серии до минимума — 1:2. Четвёртый матч состоится в четверг, 24 марта. На своей площадке вновь будут играть хоккеисты "Авангарда".

СКА вышел вперёд в серии против "Спартака" в Кубке Гагарина

СКА вышел вперёд в серии против "Спартака" в Кубке Гагарина

Кубок Гагарина. 1/4 финала

Восточная конференция. Третий матч

"Авангард" – "Металлург" — 2:5

Шайбы: Найт 19' (1:0), Голдобин 31' (1:1), Чибисов 39' (1:2), Голдобин 43' (1:3), Сошников 47' (2:3), Голдобин 56' (2:4), Никонцев 59' (2:5)

Счёт в серии — 2:1

Обложка ©

ХК "Авангард"

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1