СКА вышел вперёд в серии против "Спартака" в Кубке Гагарина

Московский "Спартак" на своей площадке проиграл петербургскому СКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со счётом 1:2. Встреча состоялась на столичной арене "Мегаспорт".

В составе гостей по шайбе забросили Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов. Автором единственного гола спартаковцев в середине третьего периода стал Андрей Локтионов.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу армейцев. Четвёртый матч в рамках этого противостояния состоится в четверг, 24 марта. На своей площадке вновь будут играть красно-белые.