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22 марта, 19:05

СКА вышел вперёд в серии против "Спартака" в Кубке Гагарина

Следующий матч этих соперников состоится в четверг, 24 марта, в Москве.

Московский "Спартак" на своей площадке проиграл петербургскому СКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со счётом 1:2. Встреча состоялась на столичной арене "Мегаспорт".

В составе гостей по шайбе забросили Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов. Автором единственного гола спартаковцев в середине третьего периода стал Андрей Локтионов.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу армейцев. Четвёртый матч в рамках этого противостояния состоится в четверг, 24 марта. На своей площадке вновь будут играть красно-белые.

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Кубок Гагарина. 1/4 финала

Западная конференция. Третий матч

"Спартак" — СКА — 1:2

Шайбы: Бурдасов 29' (0:1), Ожиганов 39' (0:2), Локтионов 48' (1:2)

Счёт в серии — 1:2

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ХК "Спартак"

Роман Фейгин

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