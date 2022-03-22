СКА вышел вперёд в серии против "Спартака" в Кубке Гагарина
Следующий матч этих соперников состоится в четверг, 24 марта, в Москве.
Московский "Спартак" на своей площадке проиграл петербургскому СКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ со счётом 1:2. Встреча состоялась на столичной арене "Мегаспорт".
В составе гостей по шайбе забросили Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов. Автором единственного гола спартаковцев в середине третьего периода стал Андрей Локтионов.
Счёт в серии стал 2:1 в пользу армейцев. Четвёртый матч в рамках этого противостояния состоится в четверг, 24 марта. На своей площадке вновь будут играть красно-белые.
Кубок Гагарина. 1/4 финала
Западная конференция. Третий матч
"Спартак" — СКА — 1:2
Шайбы: Бурдасов 29' (0:1), Ожиганов 39' (0:2), Локтионов 48' (1:2)
Счёт в серии — 1:2
ХК "Спартак"