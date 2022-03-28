"Независимые люди": Вяльбе преклоняется перед НХЛ, не отстранившей ни одного российского хоккеиста

В конце февраля МОК призвал не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) заявила, что преклоняется перед НХЛ, не отстранившей ни одного хоккеиста из нашей страны. Об этом сообщает Sport24.

"Преклоняюсь перед НХЛ, которая не выкинула ни одного российского спортсмена. Они независимые люди. Рада слышать, что кто-то из наших забил, Овечкин там сейчас какие-то рекорды ставит. Если бы все международные организации были такими же, было гораздо лучше", — сказала Вяльбе.

Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В результате Россия была отстранена от турниров по большинству популярных видов спорта.