В данный момент завершается сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины, уточнил он, не сомневаясь, что она будет сформирована.

Россия завершает сбор доказательств того, что США продолжали традицию гитлеровской Германии с её бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, Москва собирает доказательную базу в отношении военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины.