Патрушев: РФ докажет, что программа США продолжает традиции Третьего рейха
В данный момент завершается сбор доказательной базы в отношении военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины, уточнил он, не сомневаясь, что она будет сформирована.
Россия завершает сбор доказательств того, что США продолжали традицию гитлеровской Германии с её бесчеловечными экспериментами над людьми. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, Москва собирает доказательную базу в отношении военно-биологической деятельности Вашингтона на территории Украины.
"Не сомневаюсь, что она будет сформирована, и весь цивилизованный мир наконец увидит, что Америка стала "достойным" продолжателем традиций Третьего рейха, где практиковались бесчеловечные эксперименты над людьми", — сказал Патрушев на переговорах с алжирским коллегой Нуреддином Макри в Москве.
Как рассказывал Лайф, ранее Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. По данным Минобороны России, США профинансировали украинские биолаборатории на 32 миллиона долларов. В них изучались возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза и хантавирусов.