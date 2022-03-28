"Полным ходом идёт зачистка": Кадыров показал, как бойцы Чечни освобождают Мариуполь

Глава республики считает, что ВСУ боятся воевать с настоящими бойцами РФ. Причём такие стратегические манёвры украинские военные демонстрируют с первого дня спецоперации, отметил он.

Кадры освобождения Мариуполя чеченскими силовиками в ходе "Операции Z". Видео © t.me / RKadyrov_95

В настоящий момент полным ходом идёт освобождение украинского Мариуполя от националистов. Кадры действий чеченских бойцов в ходе "Операции Z" опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале.

"Полным ходом идёт зачистка города Мариуполя. Мой дорогой брат Султан Рашаев докладывает об успешной ликвидации чеченскими силовиками боевиков нацбатальонов на отдельных участках", — написал он.

По словам Кадырова, чеченские военные "по традиции" за успешно проведённый бой получают забитые склады с оружием и боеприпасами. Он также считает, что ВСУ избегают лобового столкновения с ВС РФ, потому что "боятся воевать с настоящими бойцами". И такие "стратегические ухищрения" украинские силовики, отметил Кадыров, демонстрируют с первого дня "Операции Z".