Пленный солдат ВСУ: Командиры угрожали расстрелом при отказе выполнять приказ

По словам военного, командование использует ребят в качестве "пушечного мяса", не обеспечивая необходимой амуницией. При этом начальство не брезгует заниматься мародёрством в покинутых домах.

Допрос пленного солдата ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, что желание идти в бой было далеко не у всех бойцов ВСУ, однако командиры батальонов угрожали расстрелом за отказ исполнять приказ. Видео с допросом опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"До меня не доводили информацию, но мы с пацанами понимали, что скоро нас всех поубивают. Уйти не получалось. Говорили: уйдёте — застрелим", — поделился военный.

Он рассказал, что их подразделение понесло огромные потери в первый день "Операции Z". По словам пленного, командование использует ребят в качестве "пушечного мяса", не обеспечивая их необходимой амуницией. При этом начальство не брезгует заниматься мародёрством в покинутых домах.

Он призвал украинских солдат сдать оружие, что позволит им спасти свою жизнь и приблизить "наступление мира и порядка на Украине".