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Регион
Опубликовано 27 марта 2022, 16:55
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Пленный солдат ВСУ: Командиры угрожали расстрелом при отказе выполнять приказ

По словам военного, командование использует ребят в качестве "пушечного мяса", не обеспечивая необходимой амуницией. При этом начальство не брезгует заниматься мародёрством в покинутых домах.

Допрос пленного солдата ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

Сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, что желание идти в бой было далеко не у всех бойцов ВСУ, однако командиры батальонов угрожали расстрелом за отказ исполнять приказ. Видео с допросом опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

"До меня не доводили информацию, но мы с пацанами понимали, что скоро нас всех поубивают. Уйти не получалось. Говорили: уйдёте — застрелим", — поделился военный.

Он рассказал, что их подразделение понесло огромные потери в первый день "Операции Z". По словам пленного, командование использует ребят в качестве "пушечного мяса", не обеспечивая их необходимой амуницией. При этом начальство не брезгует заниматься мародёрством в покинутых домах.

Он призвал украинских солдат сдать оружие, что позволит им спасти свою жизнь и приблизить "наступление мира и порядка на Украине".

В Минобороны РФ сообщили об условиях содержания пленных ВСУ
В Минобороны РФ сообщили об условиях содержания пленных ВСУ

Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, что бойцы пытаются покинуть Мариуполь малыми группами. Мужчина уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Военный добавил, что последняя позиция, где он их видел, была в районе порта.

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Скрин из видео Telegram / Kadyrov_95

Григорий Воронцов
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