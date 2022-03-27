Пленный солдат ВСУ: Командиры угрожали расстрелом при отказе выполнять приказ
По словам военного, командование использует ребят в качестве "пушечного мяса", не обеспечивая необходимой амуницией. При этом начальство не брезгует заниматься мародёрством в покинутых домах.
Допрос пленного солдата ВСУ. Видео © Telegram / Kadyrov_95
Сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, что желание идти в бой было далеко не у всех бойцов ВСУ, однако командиры батальонов угрожали расстрелом за отказ исполнять приказ. Видео с допросом опубликовал в своём телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"До меня не доводили информацию, но мы с пацанами понимали, что скоро нас всех поубивают. Уйти не получалось. Говорили: уйдёте — застрелим", — поделился военный.
Он рассказал, что их подразделение понесло огромные потери в первый день "Операции Z". По словам пленного, командование использует ребят в качестве "пушечного мяса", не обеспечивая их необходимой амуницией. При этом начальство не брезгует заниматься мародёрством в покинутых домах.
Он призвал украинских солдат сдать оружие, что позволит им спасти свою жизнь и приблизить "наступление мира и порядка на Украине".
Ранее пленный офицер ВСУ рассказал, что бойцы пытаются покинуть Мариуполь малыми группами. Мужчина уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Военный добавил, что последняя позиция, где он их видел, была в районе порта.
Скрин из видео Telegram / Kadyrov_95