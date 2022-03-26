Пленный офицер ВСУ рассказал, что бойцы пытаются покинуть Мариуполь малыми группами

Мужчина уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Военный добавил, что последняя позиция, где он их видел, была в районе порта.

Заместитель начальника 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, которого задержали военные ДНР при попытке покинуть Мариуполь, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.

"Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами", — сказал он.

Украинский военнослужащий уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Он добавил, что последняя позиция, где офицер их видел, была в районе порта в Мариуполе.