Пленный офицер ВСУ рассказал, что бойцы пытаются покинуть Мариуполь малыми группами
Мужчина уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Военный добавил, что последняя позиция, где он их видел, была в районе порта.
Заместитель начальника 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ, которого задержали военные ДНР при попытке покинуть Мариуполь, сообщил, что батальон разбился на группы и пытается выйти из окружения.
"Оставшиеся мои вышли около двух суток назад, я не знаю, где они. Мы вышли малыми группами", — сказал он.
Украинский военнослужащий уверяет, что не знает, кто из матросов его батальона ещё остался в городе. Он добавил, что последняя позиция, где офицер их видел, была в районе порта в Мариуполе.
Ранее пленный боевик "Азова" назвал подлой тактику прикрываться гражданскими как живым щитом. По словам мужчины, он понятия не имеет, кому в голову пришла идея поступать так с мирными жителями Мариуполя.
Getty Images / Andrew Burton