Пленный боевик "Азова" назвал подлой тактику прикрываться гражданскими как живым щитом
По словам мужчины, он понятия не имеет, кому в голову пришла идея поступать так с мирными жителями Мариуполя.
Сдавшийся в плен боевик украинского нацбатальона "Азов" Алексей Смыков заявил, что применяемая его сослуживцами тактика использования мирного населения в качестве живого щита является непонятной и подлой. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
"Для меня лично такая тактика непонятна, поскольку, когда человек позиционирует себя как воин высоких идеалов, там как викинги, воители и всё в таком духе, и он потом, скажем так, делает такие вещи, как вы назвали, для меня лично это непонятно. То есть назвался воином, то уже сражайся до последнего уже без таких вот, скажем так, не то что некрасивых... это подло, подлые действия, я считаю", — отметил боевик.
Смыков также уточнил, что якобы не знает, кто придумал эту тактику. По его словам, когда всё это начало происходить, самого его уже не было в Мариуполе.
Ранее жительница Мариуполя рассказала, что украинские неонацисты из полка "Азов" открывали огонь по людям, которые хотели эвакуироваться из города. Кроме того, Минобороны РФ предупреждало о возможных преступлениях националистов в Мариуполе, которые впоследствии попытаются переложить свою вину на "неизбирательные удары" ВС РФ.
ТАСС / Михаил Терещенко