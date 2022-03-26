Пленный боевик "Азова" назвал подлой тактику прикрываться гражданскими как живым щитом

"Для меня лично такая тактика непонятна, поскольку, когда человек позиционирует себя как воин высоких идеалов, там как викинги, воители и всё в таком духе, и он потом, скажем так, делает такие вещи, как вы назвали, для меня лично это непонятно. То есть назвался воином, то уже сражайся до последнего уже без таких вот, скажем так, не то что некрасивых... это подло, подлые действия, я считаю", — отметил боевик.