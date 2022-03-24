Жительница Мариуполя рассказала о зверствах боевиков "Азова" над мирными жителями

По словам женщины, сами радикалы показывали ей видео, на которых демонстрировались убийства и издевательства.

Украинские националисты из подразделения "Азов" гордились тем, что зверски убивают мирных жителей Мариуполя и садистски издеваются даже над детьми. Все свои бесчинства боевики снимали на видео. Об этом рассказала местная жительница Любовь, которой удалось покинуть город, передаёт РИА "Новости".

По словам женщины, двое бойцов "Азова" показывали ей видеоролик, на котором якобы демонстрировалось, как они подрывают гранатой человека, не имеющего возможности сопротивляться, а также как издеваются над детьми, однако каким образом — не уточняется. Любовь рассказала, что одного из радикалов звали Пётр, а второго — Давид.

"Азовцы" прямо гордились тем, что издеваются над людьми, что убивают всех, даже обычных людей, которые ни в чём не виновны. Которые прячутся от бомбёжек и не знают, как выжить", — подчеркнула Устинова.